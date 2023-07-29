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Siirt'te patpat kazası: Bir kadın hayatını kaybetti

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Siirt'in Şirvan ilçesinde tarım aracı olan patpatın devrilmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Taşlı köyünde köylüleri taşıyan patpat aracı tarla dönüşünde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada Azime Celen (58) ağır yaralandı.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Celen'in cenazesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel

Şirvan Siirt Güncel Haberler

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