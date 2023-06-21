Siirt'te patpat kazası: 1 ölü, 1 yaralı

SİİRT'in Şirvan ilçesinde, 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada sürücü yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Taşlı köyü Yatağan Mezrası'nda meydana geldi. Zakir Cengiz (20) yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Zakir Cengiz ile yanında bulunan B.D. (15), ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Zakir Cengiz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cengiz'in cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Kazada ağır yaralanan B.D.'nin hayati tehlikesi devam ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.