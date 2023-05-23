Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

SİİRT'TE PATPAT DEVRİLDİ 5 YARALI

Güncel Haberler

SİİRT'in Şirvan ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

SİİRT'in Şirvan ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, 13.00 sıralarında Taşkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Patpat, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada aynı aileden Salih B., Sultan B., Mehmet B., Hanife B. ve Cemile B. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Siirt Seçim Sonuçları
Siirt Yerel Seçim Sonuçları 2019
Siirt Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şirvan Siirt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title