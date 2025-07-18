Siirt'te Parkta Çıkan Kavga Kameralara Yansıdı

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Siirt'te Kooperatif Mahallesi'ndeki Hayrettin Özgen Parkı'nda iki grup arasında yaşanan tekmeli ve yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

SİİRT'te parkta iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kooperatif Mahallesi'nde bulunan Hayrettin Özgen Parkı'nda, gece saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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