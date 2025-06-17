Siirt'te Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Siirt'te Conkbayır Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Siirt'te park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Conkbayır Mahallesi 213 Sokağı'nda park halindeki M.A'ya ait 14 ACM 581 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel