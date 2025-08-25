Siirt'te Park Halindeki Minibüste Yangın Çıktı

SİİRT'te park halindeki bir minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Alan Mahallesi Kazımiye Medresesi yanında meydana geldi. S.K.'ye ait 56 AN 742 plakalı minibüs, park halindeyken alev aldı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,