Siirt'te Park Halindeki Hafif Ticari Araç Alev Alev Yandı

Siirt'te Park Halindeki Hafif Ticari Araç Alev Alev Yandı
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Siirt'in Kooperatif Mahallesi'nde park halindeki M.T.'ye ait hafif ticari araç, motor kısmından alev alarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

SİİRT'te motor kısmından alev alarak yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi'nde park halindeki M.T.'ye ait 06 ET 5618 plakalı hafif ticari araçta meydana geldi. Motor kısmından alev alan aracı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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