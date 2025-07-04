Siirt'te Park Halindeki Cipe Çarpan Otomobilde 5 Yaralı
Siirt-Kurtalan kara yolunda meydana gelen kazada, park halindeki cipe çarpan otomobil takla attı. Olayda 5 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumu ağır.
Siirt'te park halindeki cipe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
M.V.S'nin kullandığı 15 AAH 086 plakalı otomobil, Siirt- Kurtalan kara yolu Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği mevkisinde park halindeki 56 ABD 874 plakalı cipe çarparak takla attı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel