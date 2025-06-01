Siirt'te Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
Siirt'in Kooperatif Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araçta motor bölümünden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.
Siirt'te park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
M.T'ye ait 06 ET 5618 plakalı hafif ticari araç, Kooperatif Mahallesi 1748. Sokak'ta park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev aldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel