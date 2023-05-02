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Siirt'te oyuncak deposunda yangın

Siirt'te oyuncak deposunda yangın

Güncel Haberler

Siirt'te oyuncak mağazasına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Siirt'te oyuncak mağazasına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde İsmail Kılıç'a ait oyuncak mağazasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, 20 akülü araba kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışması sürerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Bahçelievler Mahallesi İtfaiye Siirt Güncel Haberler

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