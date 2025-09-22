Siirt'te Oyun Parkında Ayağı Sıkışan Çocuk Kurtarıldı
Siirt'in Doğan Mahallesi'ndeki bir oyun parkında, 4 yaşındaki G.Ö.'nün ayağı sıkıştı. Ailesinin yardımıyla itfaiye ekiplerine ulaşan çocuk, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Siirt'te oyun parkında ayağı sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Doğan Mahallesi'nde parkta oyun oynayan 4 yaşındaki G.Ö'nün ayağı oyun aletine sıkıştı.
Aile bireyleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkardı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel