Siirt'te Oyun Parkında Ayağı Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

Siirt'in Doğan Mahallesi'ndeki bir oyun parkında, 4 yaşındaki G.Ö.'nün ayağı sıkıştı. Ailesinin yardımıyla itfaiye ekiplerine ulaşan çocuk, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Doğan Mahallesi'nde parkta oyun oynayan 4 yaşındaki G.Ö'nün ayağı oyun aletine sıkıştı.

Aile bireyleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkardı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
