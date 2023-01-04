Siirt'te oyun oynarken boğazına şeker kaçan çocuk öldü Güncel Haberler Siirt'in Şirvan ilçesinde oyun oynarken boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Siirt'in Şirvan ilçesinde oyun oynarken boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yarımtepe köyündeki evlerinde kardeşiyle oyun oynayan Ömer Faruk Açıkça'nın boğazına şeker kaçtı. Açıkça, durumunu fark eden ailesi tarafından Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kaynak: AA / Güncel Hisarcık Şirvan Siirt Güncel Haberler

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