Siirt'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Siirt-Eruh Çevre Yolu TOKİ kavşağında meydana gelen kazada, 56 ABB 743 plakalı motosiklet ile 56 AF 828 plakalı otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Siirt'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 56 AF 828 plakalı otomobil ile Okan G'nin kullandığı 56 ABB 743 plakalı motosiklet, Siirt- Eruh Çevre Yolu TOKİ kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.