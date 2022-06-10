Siirt'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı - Haberler

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Siirt'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

AA - Recep Çelik - Güncel
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Siirt'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Siirt'te şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Siirt'te şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Ömer Pekedis (37) yönetimindeki 34 LR 6070 plakalı otomobil, Siirt- Kurtalan kara yolunda sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü Pekedis ile araçtaki Burak (5), Berkay (11), İbrahim (39) ve Metin (36) Pekedis ile Yusuf Yoltaş (47) ve Yaser Ürek (15) yaralandı.

UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Recep Çelik - Güncel

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