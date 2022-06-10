Siirt'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı - Haberler

Siirt'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı Siirt'te şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Siirt'te şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Ömer Pekedis (37) yönetimindeki 34 LR 6070 plakalı otomobil, Siirt- Kurtalan kara yolunda sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü Pekedis ile araçtaki Burak (5), Berkay (11), İbrahim (39) ve Metin (36) Pekedis ile Yusuf Yoltaş (47) ve Yaser Ürek (15) yaralandı. UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Recep Çelik - Güncel Kurtalan Siirt Güncel Haberler

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