Siirt'te otomobil takla attı: 3 yaralı

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Siirt çevreyolunda meydana geldi. Eyüp A. yönetimindeki 34 PT 2831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada Eyüp A., Yusuf S., ve Fevzi A., yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.