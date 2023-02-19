SİİRT'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 5 YARALI Güncel Haberler SİİRT'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı. SİİRT'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Siirt- Kurtalan karayolu, Yağmurtepe Köyü mevkisinde meydana geldi. Muhammed Enes Yoltay yönetimindeki 56 KA 990 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüyle beraber Ercan Nayman, Soner Nayman, Ali Osman Düzgün ile Muhammed Sidar Yoltay yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kurtalan Siirt Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› SİİRT'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 5 YARALI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.