Siirt'te Otomobil Küçükbaş Hayvan Sürüsüne Çarptı: 17 Keçi Telef Oldu

Siirt'te otomobilin küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 17 keçi telef oldu.

H.E'nin kullandığı 59 AGT 403 plakalı otomobil, Siirt Çevre Yolu yeni hastane mevkisinde yolun karşısına geçen Ali Gök'e ait küçükbaş hayvanlara çarptı.

Kazada, sürüdeki 17 keçi telef olurken, araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, daha sonra kontrollü olarak açıldı.