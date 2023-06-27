Siirt'te Otomobil Kazası: 6 Yaralı
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Siirt'in Baykan ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada, araçta bulunan M.Ç, E.Ç, Y.Ç, A.O, E.E. ve Y.E. hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Siirt'in Baykan ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.
M.İ.E. idaresindeki, plakası öğrenilemeyen otomobil, Siirt-Baykan kara yolu Çaykaya mevkisinde, sürücüsünün virajı alamaması sonucu takla attı.
Kazada, araçta bulunan M.Ç, E.Ç, Y.Ç, A.O, E.E. ve Y.E. hafif yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel