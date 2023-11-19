Siirt'te Otomobil Kazası: 1,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Siirt'te 9 kişinin bindiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Kayaboğaz köyü mevkiinde E.Y'nin kontrolünden çıkan 72 DD 322 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 1,5 yaşındaki M.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtaki 8 yaralı ise, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT