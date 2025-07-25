Siirt'te Otomobil-Kamyonet Çarpışması: 3 Yaralı

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Siirt'te meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

SİİRT'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazada ters dönen otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Doğan Mahallesi'ndeki Siirt Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 MMY 759 plakalı otomobil ile 23 ABN 981 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ters döndü. Kazada otomobilde bulunan Mehmet Özer (57), Hediye Özer (27) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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