Siirt'te Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Siirt-Batman kara yolunun Mağrip köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel
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