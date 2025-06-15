Siirt'te Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Siirt-Batman kara yolunun Mağrip köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel