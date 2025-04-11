Siirt'te Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
Siirt'in Şirvan ilçesinde Orhan Özay'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile iki yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Orhan Özay'ın kullandığı 56 KC 854 plakalı otomobil, Bayındır köyünde sürücüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Rabia Ö. ve Muhammed Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel