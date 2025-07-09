Siirt'te Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir otomobil devrildi, kazada H.A. ve R.D. adlı iki kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kurtalan-Batman kara yolu Kaynaklı mezrası yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 ACG 724 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçta bulunan H.A. ve R.D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel