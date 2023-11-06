Siirt'te otomobil çarptı, çocuk ağır yaralandı

Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, bugün Bahçelievler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.M.'ye (10) otomobil çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, daha sonra Diyarbakır'a sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT