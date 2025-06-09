Siirt'te Otomobil Bariyerlere Çarptı: Sürücü Yaralandı

Siirt'te Otomobil Bariyerlere Çarptı: Sürücü Yaralandı
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Siirt'te kontrolden çıkan bir otomobil, bariyerlere çarparak kaza yaptı. Sürücü Çetin Y. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Çetin Y'nin kullandığı 56 AAH 312 plakalı otomobil, Kezer Köprüsü'nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçta sıkıştığı yerden çıkarılan Yiğit, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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