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Siirt'te Otizm Hastası Genç Kayboldu

Siirt'te Otizm Hastası Genç Kayboldu

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki otizm hastası Muhammed Kırıcı, evden ayrıldıktan sonra 2 gündür haber alınamıyor. Ailesi polis ekiplerinden yardım istedi ve ekipler kayıp genci arıyor. Muhammed Kırıcı'nın amcası, yeğeninin çantasını alarak evden ayrıldığını belirtti ve her yerde onu aradıklarını söyledi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaybolan otizm hastası gençten 2 gündür haber alınamıyor.

Sümer Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki otizm hastası Muhammed Kırıcı evden ayrıldıktan sonra, kendisinden haber alamayan ailesi polis ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler 2 gündür kayıp genci arıyor.

Muhammed Kırıcı'nın amcası Şehmus Kırıcı, yaptığı açıklamada, yeğeninin çantasını alıp evden ayrıldığını söyledi.

İki gündür yeğeninden haber alamadıklarını aktaran Kırıcı,"Muhammed babasının cebinden nüfus cüzdanını alarak dışarı çıkmış. Üstünde mavi bir tişört ve siyah renk pantolon var. Otizm hastası olduğu için çok endişeleniyoruz. Yetkililer, yeğenimi arama çalışmalarına başladı. Biz de her yerde onu arıyoruz. Yeğenimi gören ve kendisine ait bilgisi olan varsa lütfen polise bildirsinler." diye konuştu.

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel

Kurtalan Siirt Otizm Güncel Haberler

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