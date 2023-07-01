Siirt'te Otizm Hastası Genç Kayboldu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaybolan otizm hastası gençten 2 gündür haber alınamıyor.

Sümer Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki otizm hastası Muhammed Kırıcı evden ayrıldıktan sonra, kendisinden haber alamayan ailesi polis ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler 2 gündür kayıp genci arıyor.

Muhammed Kırıcı'nın amcası Şehmus Kırıcı, yaptığı açıklamada, yeğeninin çantasını alıp evden ayrıldığını söyledi.

İki gündür yeğeninden haber alamadıklarını aktaran Kırıcı,"Muhammed babasının cebinden nüfus cüzdanını alarak dışarı çıkmış. Üstünde mavi bir tişört ve siyah renk pantolon var. Otizm hastası olduğu için çok endişeleniyoruz. Yetkililer, yeğenimi arama çalışmalarına başladı. Biz de her yerde onu arıyoruz. Yeğenimi gören ve kendisine ait bilgisi olan varsa lütfen polise bildirsinler." diye konuştu.