Siirt'te örtü yangını: 40 fıstık ağacı zarar gördü

Siirt'in Tuzkuyusu köyü kırsalında çıkan örtü yangınında, rüzgarın etkisiyle 40 fıstık ağacı zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek 1 saat içinde kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni inceleniyor.

SİİRT'te otluk alanda çıkan örtü yangınında 40 fıstık ağacı zarar gördü.

Merkeze bağlı Tuzkuyusu köyü kırsalındaki otluk alanda, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, yakınlardaki bir fıstık bahçesine de sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 40 fıstık ağacı zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
