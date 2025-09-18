Siirt'te örtü yangını: 40 fıstık ağacı zarar gördü

SİİRT'te otluk alanda çıkan örtü yangınında 40 fıstık ağacı zarar gördü.

Merkeze bağlı Tuzkuyusu köyü kırsalındaki otluk alanda, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, yakınlardaki bir fıstık bahçesine de sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 40 fıstık ağacı zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.