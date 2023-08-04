Siirt'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Siirt'te ormanlık alanda çıkan yangın, orman işletme müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

Baykan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 30 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Edinilen bilgiye göre yangın, Baykan'ın Obalı köyüne bağlı Kılıç mezrasında bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Siirt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - SİİRT