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Siirt'te operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş için başsağlığı

Siirt'te operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş için başsağlığı

Güncel Haberler

Siirt kırsalında yürütülen 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu'nda Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayınladı.

Siirt kırsalında yürütülen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu' sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Jandarma Siirt Güncel Haberler

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