Siirt'te operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş için başsağlığı

Siirt kırsalında yürütülen 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu'nda Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayınladı.