Siirt'te Okul ve Yurt Çevrelerinde Denetim Uygulaması Gerçekleştirildi

Siirt'te okul ve yurt çevreleri ile iş yerleri ve araçlar denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve zabıta müdürlüğü ekipleri, 6-10 Ekim'de "Çocuklarımızın ve Gençlerimizin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması" yaptı.

Uygulama kapsamında jandarma ve polis ekiplerince 449 okul ve 43 yurt çevresi ile 83 iş yeri, 8 internet kafe, 118 metruk bina, 764 araç ve 1785 kişi kontrol edildi.

Zabıta tarafından yapılan denetimlerde de kontrol edilen 260 iş yerinden 145'ine eksiklerini gidermeleri için uyarı yapıldı, 7'sine 23 bin 483 lira idari para cezası uygulandı, 3 işletme de iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadığından faaliyetleri men edildi.

Ayrıca okul çevrelerinde sahipsiz hayvanların bulunmaması için tedbirler alındı, kurulan ekiplerle görülen sahipsiz köpekler toplandı.

Denetimlere devam edileceği belirtildi.