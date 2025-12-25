Haberler

Siirt'te okul servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

Güncelleme:
Siirt'in Şirvan ilçesinde bir okul servis aracının çarpması sonucu 7 yaşındaki İbrahim Çaplık hayatını kaybetti. Cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde okul servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren 7 yaşındaki çocuk, toprağa verildi.

Taşlı köyünde dün plakası henüz öğrenilemeyen A.Ç'nin kullandığı okul servis aracı, İbrahim Çaplık'a çarptı.

İhbar üzerine köye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çaplık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Çaplık'ın cenazesi, köydeki mezarlıkta defnedildi.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Şirvan Taşlı İlkokulu öğrencimiz İbrahim Çaplık'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

500
