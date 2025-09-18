Haberler

Siirt'te Okul Servis Sürücüleri için Eğitim Semineri Düzenlendi

Siirt'te Okul Servis Sürücüleri için Eğitim Semineri Düzenlendi
Siirt'te düzenlenen seminere okul servis sürücüleri ve rehber personel katıldı. Eğitimde, trafik güvenliği ve sürüş psikolojisi gibi konular ele alındı.

Siirt'te 2025-2026 eğitim yılı için okul servis sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitime, okul servis taşımacılığı yapan okul servis şoförleri ile rehber personel katıldı.

Seminerde, servis görevlilerinin uyması gereken yükümlülükler, trafik güvenliği, sürüş psikolojisi ve trafik işaretleri anlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
