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Siirt'te Okul Servis Sürücüleri İçin Eğitim Semineri Düzenlendi

Siirt'te Okul Servis Sürücüleri İçin Eğitim Semineri Düzenlendi
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Siirt'te, 2024-2025 eğitim yılı için okul servis sürücülerine yönelik düzenlenen eğitim seminerinde, trafik güvenliği ve sürüş psikolojisi gibi konular ele alındı. Seminere 93 okul servis sürücüsü katıldı.

Siirt'te 2024-2025 eğitim yılı için okul servis sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, İl Emniyet Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen eğitime, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile sözleşmeli okul servis taşımacılığı yapan okul servis şoförleri ile il merkezinde S plakalı toplam 93 okul servis sürücüsü katıldı.

Seminerde, okul servis araçlarında aranan şartlar ve taşımacının yükümlülükleri, trafikte sürüş psikolojisi, trafik güvenliği, okul servis araçları denetimi, trafik adabı, trafik tanzim işaretleri anlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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