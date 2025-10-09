Haberler

Siirt'te Öğretmenleri Taşıyan Minibüsle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 12 Yaralı

Siirt'te meydana gelen kazada öğretmenleri taşıyan minibüs ve hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SİİRT'te öğretmenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Siirt-Pervari kara yolu, Gölköy mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen, öğretmenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlardaki 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesi ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
