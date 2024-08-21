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Siirt'te öğrencilerin yeni adresi İbrahim Hakkı Halk Kütüphanesi oldu

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Siirt'in Dumlupınar Mahallesi'nde ikamet eden öğrencilerin kütüphane ve çalışma salonlarına uzak olmalarından yola çıkarak açılan İbrahim Hakkı Halk Kütüphanesi, gençlerden ve çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Kütüphane, binlerce kitap, internet ve bilgisayar imkanı ile ziyaretçilere hizmet veriyor.

Siirt'te öğrencilerin yeni adresi İbrahim Hakkı Halk Kütüphanesi oldu

SİİRT - Siirt'in Dumlupınar Mahallesi'nde ikamet eden öğrencilerin kütüphane ve çalışma salonlarına uzak olmalarından yola çıkarak açılan kütüphane, gençlerden ve çocuklardan yoğun ilgi görüyor.

Raflarında binlerce kitap bulunan ve onlarca kişilik oturuma sahip İbrahim Hakkı Halk Kütüphanesi, ziyaretçilerine araştırmalarında kullanmaları için internet ve bilgisayar imkanı da sunuyor. Merkezde bulunan kütüphanenin uzak olduğu yeni açılan İbrahim Hakkı Halk Kütüphanesinin kendileri için faydalı olduğunu belirten öğrenci Melek Kaygu, "Merkezdeki kütüphane bize çok uzaktı, mahallemize de böyle bir kütüphane yaptılar. Buraya gelip ders çalışıyoruz, sık sık kitap okuyoruz, çeşitli etkinlikler de yapıyoruz. Burada bilgisayarlar da var, derslerimizi bilgisayar yardımıyla da yapıyoruz. Üst katta da istediğimiz zaman çalışıyoruz. Alt katta da istediğimiz zaman kitap okuyoruz" dedi.

Kütüphane görevlisi Tahir Erenkaya, bu mahallenin çocuğu olarak halka hizmet etmek için bu mahalleye geldiğini ifade ederek, kütüphanenin halk için, mahalle için çok güzel olduğunu dile getirdi. İmkansızlık içerisinde güzel bir imkan olduğunu aktaran Erenkaya, "Burası hafta içi 08.00'den 17.00'ye kadar hizmet vermektedir. Saat 16.00'dan sonra öğrencilerle beraber anlaştığımız bir etkinliği yapmaktayız. Çocukların genel olarak motor becerilerini geliştirebilecek, sanat becerilerini ortaya çıkaracak ve daha çok bedenen olan etkinlikleri yapmaktayız. Burada kütüphanenin hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Gerek kitap okuyarak, gerek ders çalışarak kütüphaneden hizmet alabiliyorlar. Kütüphaneyi etkinliklerle de canlarını sıkmadan daha eğlenceli bir hale getirmeye çalışıyoruz. Halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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