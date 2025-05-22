Siirt'te Öğrencilerin Tehlikeli Okul Yolculuğu

Siirt'te Öğrencilerin Tehlikeli Okul Yolculuğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Siirt'te Öğrencilerin Tehlikeli Okul Yolculuğu
Haber Videosu

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Gürgöze köyünde, öğrenciler tehlikeli Karayolu yaya olarak geçmek zorunda kalıyor. Ebeveynler, çocuklarının güvenliği için yetkililerden çözüm bekliyor.

Siirt'te öğrencilerin tehlikeli okul yolculuğu

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesi Gürgöze köyünde 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan okul nedeniyle öğrenciler ölümle burun buruna Kurtalan-Batman karayolunda yaya olarak yürüyüp okula gidiyor.

Kurtalan ilçesine bağlı Gürgöze köyü Kuyucak mezrasında ikamet eden öğrenciler, eğitim için mezradan köye yürüyerek giderken her gün trafik kazası riski atlatıyor. Gürgöze köyünde bulunan okula ulaşmak için 1,5 kilometrelik yolu yürümek zorunda kalan öğrenciler, üst geçit olmaması nedeniyle okullarına gidebilmek için hayatlarını riske atarak yolun karşısına geçiyor. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okula ulaşabilmesi için yetkililerin çözüm üretmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, ulaşım konusunda gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.

Köy sakini Davut Karataş yetkililerden alt geçit, üst geçit veya servis talebinde bulundu. Karataş; "Burada 60'a yakın ilkokul öğrencisi var. Sabahları her gün 1,5 kilometre Gürgöze köyüne kadar yürüyorlar. Buralar çok tehlikeli oluyor. Araçlarla tehlike yaşıyoruz. Anneleri öğrencileri sabahları ellerinden tutarak okula kadar götürüyor. Okuldan tekrar eve getiriliyorlar. Bizim buradan talebimiz öğrencilerimiz için bir alt veya üst geçit yapılmasıdır. Burada hız sınırı 30 iken arabalar, ortalama 100 kilometre hızla geçiyorlar. Burada öğrencilerimiz kazalar yapıyor hayvanlarımız ölüyor. Muhtarlarımızla birlikte karayollarına birçok dilekçe verdik. Alt geçit yapılmasını istedik defalarca söyledik, fakat yapılmadı. Çok zorluk çekiyoruz. Valimiz, milletvekilimiz ve yetkililerden önlem almaları için talepte bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT DİLEK - Güncel
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24

Piyasaların merakla beklediği yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama...

"Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama.."
Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den iddialara yanıt

Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Davadan çekilen gelin konuştu
Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet Emir'in hayatını kararttı

Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet'i yatağa bağımlı hale getirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İkinci Zelenski vakası! Soykırımla suçladı, zorla video izletti
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
Muslera'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme

Muslera'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme
Mezuniyet kepini taktı, gözünü baroya dikti! Kim Kardashian'dan sürpriz hamle

Kim Kardashian şaşırttı! İşte yeni mesleği
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytan bastı" diyerek kriz geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem

Ege'de 6 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde paniğe neden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.