Siirt'te öğrencilere Türk Kızılay'ın çalışmaları anlatıldı - Haberler

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Siirt'te öğrencilere Türk Kızılay'ın çalışmaları anlatıldı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te öğrencilere Türk Kızılay'ın çalışmaları anlatıldı

Siirt'te öğrencilere Türk Kızılay'ın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

SİİRT (AA) - Siirt'te öğrencilere Türk Kızılay'ın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Genç Kızılay İl Başkanı Sultan Kesici ve beraberindeki gönüllüler, Yunus Emre İlkokulunu ziyaret etti.

Okulun ana sınıfı öğrencileriyle bir araya gelen gönüllüler, daha sonra okulun konferans salonunda Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi, öğrencilerle çeşitli etkinlikler yaptı.

Öğrencilere kurumu tanıtan filmler izleten gönüllüler, daha sonra öğrencilere Kızılay yeleği giydirdi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Kızılay, Siirt, Türk, Güncel, Haberler

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