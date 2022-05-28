Siirt'te öğrencilere trafik parkında eğitim verildi - Haberler

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Siirt'te öğrencilere trafik parkında eğitim verildi

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te öğrencilere trafik parkında eğitim verildi

Siirt'te öğrencilere trafik parkında eğitim verildi.

Siirt'te öğrencilere trafik parkında eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Siirt Belediyesi iş birliğiyle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafik eğitim parkında düzenlenen etkinlikte merkez Cumhuriyet İlkokulu ve Baykan ilçesi Gündoğdu İlkokulu öğrencilerine araç ve yaya güvenliği hakkında bilgi verildi.

Parkuru gezen öğrencilere, emniyet kemerinin önemi, servis aracına nasıl binileceği, ışık simülasyonu, okul giriş ve çıkışlarında dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı Emniyet Müdürlüğü Siirt Belediyesi Siirt Güncel Haberler

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