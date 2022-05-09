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Siirt'te öğrencilere trafik parkında eğitim verildi

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te öğrencilere trafik parkında eğitim verildi

Siirt'te öğrencilere trafik eğitimi verildi.

SİİRT (AA) - Siirt'te öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Siirt Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Bürosu ekiplerince, trafik eğitim parkında düzenlenen etkinlikte öğrencilere yaya ve araç güvenliği hakkında bilgi verildi.

Emniyet kemerinin önemi ve trafik işaretlerinin anlatıldığı etkinlikte öğrenciler parkurda bisikletle tur attı.

Eğitim sonunda kırmızı düdük ve trafik dedektifi kimlik kartı verilen öğrencilerden, kurallara uymayan sürücülere düdük çalmaları istendi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Siirt Belediyesi, Siirt, Güncel, Haberler

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