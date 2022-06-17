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Siirt'te öğrencilere karne hediyesi

AA - Recep Çelik - Güncel
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Siirt'te öğrencilere karne hediyesi

Siirt'in Şirvan ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığınca öğrencilere karne hediyesi verildi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığınca öğrencilere karne hediyesi verildi.

MHP İl Başkanı Fatih Cantürk ve partililer, ilçeye bağlı Pirinçli köyünü ziyaret etti.

Şehit Faik Yüce İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Cantürk, karne alan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Bir yılı geride bırakan öğrencileri tebrik eden Cantürk, "Zorlu koşullarda bile hiçbir zaman bu güzel evlatlarımızın eğitimini eksik ettirmeyen, onlara bir anne, baba şefkati ile koşan kıymetli öğretmenlerimize de teşekkür ederim. Başta şehit Faik Yüce olmak üzere tüm şehitlerimizin de ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

AA / Recep Çelik - Güncel

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