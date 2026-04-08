Siirt'te polis 350 öğrenciye ayakkabı ve oyuncak dağıttı

Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere ayakkabı ve oyuncak dağıtıldı.

Merkez 18 Mart İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ile AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, öğrencilerle sohbet etti.

Etkinlikte, 350 öğrenciye ayakkabı ve oyuncak dağıtıldı.

Daha sonra öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programın sonunda davetliler sınıfları gezdi.

Programa, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tuğba Betül Mavi, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Gül, emniyet mensupları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.