Siirt'te Öğrenciler İçin Sinema Günleri Etkinliği Düzenlendi

Siirt Belediyesince öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "sinema günleri" etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın Yaşam Merkezi'nde ağırlanan öğrencilere yaş ve eğitim seviyelerine göre eğitici ve eğlenceli filmler izledi.

Öğrencilerin kültürel farkındalıklarının artmasına ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlik,??????? eğitim öğretim dönemi boyunca belirli aralıklarla devam edecek.