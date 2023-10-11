Siirt'te öğrenci güvenliği için dron ve narkotik köpekli denetim

Siirt'te polis ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla dron ve narkotik köpekler ile okul çevrelerinde denetim yaptı. Okul çevrelerindeki internet kafe, elektronik oyun salonları ve kahvehaneler başta olmak üzere umuma açık yerler ile park ve bahçelerde de denetimlerde bulunan ekipler, okulla ilişkisi olmayan kişileri de çevreden uzaklaştırdı.

SİİRT'te polis ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla, dron ve narkotik köpekler ile okul çevrelerinde denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin huzur ve güven içinde olması amacıyla kentteki tüm okullarda ve çevrelerinde emniyet tedbirlerini artırdı. Okulların giriş ve çıkış saatlerinde, okul önü, çevresi ve güzergahları da yapılan denetimlerde, Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de görev aldı. Öğrencilerin her türlü suç ve şiddet ile madde bağımlılığı başta olmak üzere kötü alışkanlıklardan korunmaları amacıyla okul ve çevrelerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, uygulamalarını dron ve narkotik köpekleriyle gerçekleştirdi.

Okul çevrelerindeki internet kafe, elektronik oyun salonları ve kahvehaneler başta olmak üzere umuma açık yerler ile park ve bahçelerde de denetimlerde bulunan ekipler, okulla ilişkisi olmayan kişileri de çevreden uzaklaştırdı. (DHA)