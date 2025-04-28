Siirt'te Nisan Yağmurları Tarımda Umut Yarattı

Siirt'te nisan yağmurları bereketi getirdi

SİİRT - Siirt'te kurak geçen Mart ayının ardından Nisan ayında yağar yağmurlar, çiftçiler ve üreticiler için umut oldu.

Siirt'te Nisan ayı boyunca etkili olan yağışlar, tarım arazilerinde olumlu etkiler oluşturdu. Özellikle kuru tarım alanlarında ekili bitkiler açısından büyük önem taşıyan yağmurlar, üreticilerin yüzünü güldürdü. Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, kış mevsiminde yağışlarının yetersiz kaldığını ifade ederek, Nisan ayındaki yağmurların çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü belirtti. Günbat; "Kışın bölgemizde özellikle ilimizde çok az yağmur yağdı. Ama Allah'a şükürler olsun ki, Nisan ayında ilimizde ve çevre illerimizde ekin alanlarımızı ve meralarımıza yeteri kadar yağmur yağdı ve yağmaya da devam ediyor. Bölgemizde en önemli dönem Nisan yağmurlarıdır. Allah'a şükürler olsun bu ara yağmurlar yağıyor. İnşallah yağmayan bölgelerimize de yağar. Şu anda ilimizde fıstığa zarar gelmemiştir. Fıstık ağaçlarımız şu anda bir zarar görmemiştir. İnşallah da görmeyecektir. Ama yağmurların devamını Allah'tan diliyoruz, istiyoruz ve inşallah yağar. Ekin alanlarını dünde gezdim. Şu anda hiçbir sorun yoktur. Hepsi de zamanında yağmur aldıkları için şu anda bir problem tarımda yoktur. Özellikle ilimiz ve komşu illerimizde bir problem yoktur. İnşallah böyle de devam eder" ifadelerini kullandı.