Siirt'te Nevruz Etkinliğine PKK Simgesi Bez Parçalarıyla Girmeye Çalışan 6 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı

Siirt'te nevruz etkinliğinin yapıldığı alana terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla girmeye çalışan 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından merkez Doğan Mahallesi'ndeki alanda nevruz etkinliği düzenlendiği belirtildi.

Etkinlik nedeniyle alan ve çevresinde polis ekiplerince güvenlik uygulaması yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Etkinlik alanında bulunan arama kapılarından terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla girmeye çalışan H.Ç, Ş.Ç, A.G, Ş.S, S.A. ve B.A. hakkında adli işlem başlatılmıştır." bilgisi verildi.