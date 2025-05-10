Siirt'te Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Benekli Semender Görüntülendi
Siirt'in Şirvan ilçesinde, doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar nesli tükenme tehlikesi altında bulunan benekli semenderleri görüntüledi. Ziyaretçiler, bu nadir türü inceledikten sonra doğal yaşam alanına bıraktı.
Siirt'te nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli semender görüntülendi
SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli semender görüntülendi.
Siirt'in Şirvan ilçesi Bacavan Yaylasında doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, nesli tehdit altında bulunan benekli semenderleri görüntüledi. Doğal yaşam alanlarında nadiren karşılaşılan bu tür, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Vatandaşlar bir süre inceledikleri hayvanı fotoğrafladıktan yaşam alanına bırakıp sonra bölgeden ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT DİLEK - Güncel