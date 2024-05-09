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Siirt'te nesli tehlike altındaki su samuru görüldü

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde, nesli tehlike altında olan su samuru doğal yaşam alanında görüntülendi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde nesli tehlike altındaki türler arasında bulunan su samuru görüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü ekipleri, biyolojik çeşitliliği koruma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) nesli tehdide yakın kategorisinde listelenen su samurunu Kurtalan ilçe kırsalında dere kenarında doğal yaşam alanında görüntüledi.

Kaynak: AA / Güncel

Kurtalan Siirt Hayvanlar Çevre Doğa Güncel Haberler

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