Siirt'te Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı

Siirt'te Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı
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Siirt'te bir motosikletin çarptığı Yüksel D. (33) yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

SİİRT'te motosikletin çarptığı yayanın yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Musa Atik Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel D.'ye (33) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yüksel D., ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yüksel D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Motosiklet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza, ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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