Siirt'te Motosiklet Kuryesi Pikapla Çarpıştı

Siirt'te yemek dağıtımı yapan bir kuryenin kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen bir pikapla çarpıştı. Kaza sonucu kurye ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.