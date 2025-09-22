Haberler

Siirt'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Siirt'te bir otomobille kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

SİİRT'te otomobil ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra yola savrulan motosiklet sürücü yaralandı.

Kaza, 14.00 sıralarında, Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde meydana geldi. Abdülkerim G. yönetimindeki 56 AAH 579 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 EDE 248 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
